«الصقور» الـ 14 بين أكبر منتخبات المونديال.. وكوت ديفوار الأصغر

يضع متوسط أعمار اللاعبين المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الترتيب الـ 14 بين أكبر المشاركين في كأس العالم 2026.

ويدخل «الأخضر» المحفل العالمي بقائمة مكونة من 26 لاعبًا يبلغ متوسط أعمارهم 28.5 عامًا حسب موقع «ترانسفير ماركت» الإلكتروني.

ويملك منتخبا بنما وإيران أكبر متوسط عمري بواقع 30.4 عام لكل منهما، وتأتي كولومبيا بعدهما بـ 30.1 عام.

وفي المركز الرابع تقف الرأس الأخضر، أخد خصوم مجموعة «الصقور»، بمتوسط 29.7 عام، ثم قطر الخامسة بـ 29.4 عام، وإسكتلندا والبرازيل بـ 29.2 عام، فيما تتساوى الكونغو الديمقراطية ومصر والأرجنتين بـ 29.1 عام لكل منها.

ويبلغ المتوسط العمري لقائمة باراجواي 29 عامًا، وتليها أوروجواي، التي تقع في مجموعة الأخضر، بـ 28.8 عام، ثم النمسا بـ 28.6 عام.

وخلف النمسا يتساوى المنتخب السعودي مع نظيره الأوزبكي في المتوسط العمري بـ 28 عامًا ونصف العام لكل منهما.

أما الأصغر فهو منتخب كوت ديفوار الذي يبلغ متوسط أعمار لاعبيه 25.9 عام فقط، وتليه الإكوادور «26.1»، والمغرب والبوسنة والهرسك «26.4»، وبعدهما تونس، خامس أصغر المشاركين، بـ 26.7 عام.

وتستضيف كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك منافسات البطولة بمشاركة 48 منتخبًا خلال الفترة من 11 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.