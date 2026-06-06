قطاع الهواة في كرتنا

من أوائل المهمات التي قام بها مات كروكر، الرئيس التنفيذي الجديد لقطاع كرة القدم في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وجوده في ورشة عمل نظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في مدينة الرياض، لتطوير كرة القدم للهواة، بوجود قيادات القطاع من مسؤولين وملاك للفرق، والعاملين في رابطة دوري الهواة لكرة القدم.



‏هذه رسالة قوية أرسلها الرئيس التنفيذي الجديد لأهمية كرة القدم على مستوى الهواة في بلادنا، قطاع كرة القدم في الهواة من الأعلى ممارسة بين القطاعات الموجودة في نطاق كرة القدم، ولكن يعاني كثيرًا من ضعف التمويل المالي، وهذا الأمر يؤخر كثيرًا تطور وتقدم القطاع والفرق.



‏هناك فرصة هنا، وهناك عمل جيد تم من رابطة الهواة، ولكن حان الوقت لأخذ الموضوع إلى مرحلة أخرى تتطور بها الاستراتيجية، هناك مناطق في السعودية قوية في القطاع، مثل جازان والأحساء والمنطقة الغربية، وهناك مناطق ضعيفة، ومن هنا تأتي أهمية تحقيق التوازن في هذا الأمر.



‏تغذي فرق الهواة الأندية في الدرجة الرابعة والثالثة، وهي أشبه بالهرم، فكل درجة تتغذى على الدرجة التي توجد أسفلها، والجودة في الأسفل تنعكس بشكل غير مباشر على قمة الهرم وهو دوري روشن.



الرئيس التنفيذي الجديد قادم من خلفية بريطانية تهتم كثيرًا بهذا الأمر، ونتمنى أن يطور مات كروكر هذا القطاع المهم جدًا في مستقبل كرة القدم السعودية.