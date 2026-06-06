التشيك تكسب جواتيمالا بثلاثية

حقق المنتخب التشيكي الأول لكرة القدم فوزًا معنويًا 3ـ1 على جواتيمالا، في المباراة التجريبية التي يستعد من خلالها للمشاركة في نهائيات كأس العالم بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1ـ1، حيث تقدمت التشيك عن طريق باتريك تشيك «11»، قبل أن يتعادل وليام فاخاردو لجواتيمالا في «40».

وفي الشوط الثاني، أضاف توماش تشوري الهدف الثاني للتشيك «72»، بينما تكفل دينيس فيشينسكي بإحراز الثالث بعد سبع دقائق.

ويلعب المنتخب التشيكي، الذي يشارك في المونديال للمرة العاشرة والأولى منذ 2006 بألمانيا، في المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات رفقة المكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.