دونيس يجري 10 تغييرات ويستثني كنو

طال التغيير جميع أسماء تشكيل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم باستثناء محمد كنو، لاعب الوسط، الذي يبدأ مباراة بورتوريكو التجريبية، فجر السبت، متقلدًا شارة القيادة.

وكما ذكرت «الرياضية» في وقت سابق، قرر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، منح الفرصة للأسماء التي لم تشارك بصفة أساسية أمام الإكوادور في المباراة التجريبية الماضية.

وخرج من التشكيل محمد العويس، حارس المرمى، ونواف بوشل، الظهير الأيمن، وعبد الإله العمري وحسان تمبكتي، قلبا الدفاع، ومتعب الحربي، الظهير الأيسر، وعبد الله الخيبري ومحمد أبو الشامات ومصعب الجوير، ثلاثي الوسط، وسالم الدوسري، الجناح الأيسر، وفراس البريكان، رأس الحربة.

ويجلس العمري والحربي والخيبري وأبو الشامات والجوير وسالم على دكة البدلاء، فيما غادر القائمة العويس وبوشل والبريكان، وتمبكتي المصاب بشد عضلي.

ويعتمد دونيس في مواجهة بورتوريكو على أحمد الكسار، حارس المرمى، وأمامه رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار سعود عبد الحميد، وعلي لاجامي، وجهاد ذكري، وحسن كادش.

ويلعب كنو في الوسط إلى جوار ناصر الدوسري وزياد الجهني، فيما يتكون الخط الأمامي من سلطان مندش وخالد الغنام، الجناحين الأيمن والأيسر، وعبد الله الحمدان، رأس الحربة.

ولا يزال نواف العقيدي، حارس المرمى، خارج الخدمة بسبب عدم تعافيه الكامل من إصابته.

ويخوض «الأخضر» المباراة على ملعب «كيو 2» في مدينة أوستن، بعدما خسر 1ـ2 أمام الإكوادور على ملعب سبورتس إليستريتد في هاريسون.

وتبقّت له مباراة تجريبية أخيرة أمام السنغال قبل دخول المعترك العالمي الذي يستهله بملاقاة أوروجواي ضمن أولى جولات المجموعة الثامنة.