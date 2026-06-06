بروفة الافتتاح.. المكسيك تعاقب صربيا بخماسية

قلبَ المنتخب المكسيكي الأول لكرة القدم تأخره أمام نظيره الصربي إلى فوزٍ بـ 5ـ1، الجمعة، في مباراته التجريبية الأخيرة استعدادًا لخوض كأس العالم، التي تنطلق 11 يونيو الجاري، ليكتسب زخمًا، كان في حاجةٍ إليه قبل تنظيم البطولة على أرضه بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.

وافتتحت صربيا التسجيل في الدقيقة 19 عندما استغل بيتار ستانيتش خطأ دفاعيًّا بعد أن غيَّرت الكرة اتجاهها قبل أن يُطلِق تسديدةً منخفضةً، تجاوزت راؤول رانجيل، حارس المرمى.

وأدركت المكسيك التعادل في الدقيقة 34 عن طريق المدافع يوهان فاسكيز، الذي سجل بضربة رأسٍ إثر تمريرةٍ من برايان جوتيريز بعد أن صمد المنتخب الزائر أمام ضغطٍ متواصلٍ.

وتقدَّم رجال المدرب خافيير أجيري في النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول عندما أهدت صربيا المكسيك التقدم بهدفٍ في مرماها بعد أن لعب أديم فيدتش تمريرةً خلفيةً خاطئةً، مرَّت من الحارس فيليب ستانكوفيتش، ودخلت المرمى.

وعزَّزت المكسيك تقدمها عقب 12 دقيقةً من بداية الشوط الثاني حيث سجل راؤول خيمينيز من مسافةٍ قريبةٍ بعد أن ارتطمت تسديدة جوليان كينيونيس بالقائم، وارتدت من مهاجم فولهام إلى الشباك.

وسجلت المكسيك هدفها الرابع عندما حوَّل آدم أفديتش، مدافع صربيا، ركلةً ركنيةً من أليكسيس فيجا إلى شباك فريقه «72»، قبل أن يكمل لويس تشافيز انتصار منتخب بلاده الساحق بتسديدةٍ رائعةٍ من مسافةٍ بعيدةٍ في الدقيقة 90.

وأضاءت الألعاب النارية ملعب «نيميسيو دييز» بعد صافرة النهاية، إذ اختتمت المكسيك استعداداتها لكأس العالم بشكلٍ مثالي قبل المباراة الافتتاحية، الخميس، أمام جنوب إفريقيا على ملعب الأزتيك التاريخي في العاصمة مكسيكو سيتي.