« فيفا» يلغي تذاكر الـ«زيرو دولار»

ألغى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الجمعة تذاكر مباريات كأس العالم التي صدرت لـ60 مشجعًا، بشكل مجاني بسبب خطأ في الموقع الإلكتروني.

وذكر« فيفا» في بيان أمس الخميس أن التذاكر تم تخصيصها دون أي رسوم «زيرو دولار» نتيجة مشكلة سابقة في عملية الدفع أثناء إتمام عملية الشراء.

وأضاف :«يأسف فيفا لهذا الخطأ ولأي إزعاج تسبب به. التذاكر التي طلبها هؤلاء المشجعون لا تزال محجوزة لهم، وقد تمت دعوتهم لاستكمال دفع المبلغ الصحيح».

ويعد ذلك أحدث خلل في برنامج بيع تذاكر كأس العالم، الذي أثار الكثير من الجدل، ويخضع حاليًا لتحقيق من قبل المدعين العامين في نيويورك ونيوجيرسي بشأن احتمال انتهاكه قوانين حماية المستهلك.

وأوضح «فيفا» في رسالة إلكترونية للمشترين أن التذاكر التي تم تسعيرها بشكل خاطئ بيعت عبر الموقع الرسمي لكأس العالم في 21 مايو وجاء ذلك التاريخ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من إعلان جياني رئيس الاتحاد الدولي أن جميع مباريات كأس العالم البالغ عددها 104 نفدت تذاكرها بالكامل.

ومع ذلك، لا يزال فيفا يطرح تذاكر للبيع لمباريات البطولة التي تنطلق الخميس المقبل في مكسيكو سيتي. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أسعار تذاكر المباريات الأقل طلبًا ستنخفض ضمن نظام التسعير المتغير المعتمد، والذي أثار انتقادات واسعة بين الجماهير.

كما يدير «فيفا» منصة إعادة بيع خاصة به، ويتقاضى عمولة بنسبة 15% من كل من البائع والمشتري، في محاولة للحد من نشاط سماسرة التذاكر.

لكن منصات بيع التذاكر الأخرى، مثل «سيت جيك»، كانت تعرض الجمعة توافر عدد كبير من التذاكر للعديد من المباريات.