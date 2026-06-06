بـ 585 مليونا.. يامال وهالاند الأغلى

تصدَّر لامين يامال، نجم فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، قائمة أغلى 100 لاعبٍ من حيث القيمة التقديرية للانتقالات، وفقًا للنموذج الإحصائي لمرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية في جامعة نيوشاتل السويسرية.

وحسبَ التقرير الأسبوعي للمرصد حتى تاريخ 3 يونيو الجاري، اعتلى الجناح الدولي الإسباني القائمة بـ 358 مليون يورو متقدمًا على النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي حصل على 227 مليونًا.

ويُعدُّ يامال وهالاند اللاعبان الوحيدان اللذان تخطَّت قيمتهما 200 مليونٍ، إذ حلَّ بعدهما، وبفارقٍ كبيرٍ، الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الإسباني، بـ 166 مليونًا.

ومقارنةً بشهر يناير الماضي، سُجِّلت أكبر زيادةٍ للإيفواري ليان ديوماندي، جناح لايبزيج الألماني، وقدرها 57 مليونًا، ليرفع رصيده إلى 119 مليونًا. في حين سُجِّل أكبر انخفاضٍ للسويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بمقدار 54 مليونًا، لتصبح 41 مليونًا.

وبالمقارنة مع تصنيف يونيو 2025، سجَّل ديوماندي أكبر التغييرات الإيجابية بزيادة 116 مليونًا، والإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب وسط ريال مدريد، بانخفاضٍ قدره 113 مليونًا.

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حلَّ الإسباني والإنجليزي في المقدمة بـ 22 لاعبًا مناصفةً، فيما احتل الألماني الثاني بـ 17، ثم الفرنسي بتسعة، وأخيرًا الإيطالي بأربعة.

وتعد القيمة السوقية للاعبي الدوري الإسباني هي الأعلى بـ 2.415 مليار، ثم الإنجليزي بـ 2.202