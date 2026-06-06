برعاية موسم الرياض.. المهندس يحيي 3 حفلات ضمن فعاليات كأس العالم

يُحيي الفنان ماجد المهندس ثلاث حفلاتٍ غنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال يونيو ويوليو، برعاية موسم الرياض، ضمن جولةٍ فنية مصاحبةٍ لمباريات كأس العالم 2026.

وتعكس الخطوة الحضور المتنامي للأغنية العربية في الفعاليات العالمية الكبرى، وتمنح الجماهير العربية فرصة الاستمتاع بأمسياتٍ فنيةٍ استثنائيةٍ في عددٍ من المدن الأمريكية.

وتنطلق الجولة 25 يونيو الجاري بمدينة هيوستن في ولاية تكساس، وتحديدًا في "مسرح جورج براون كونفينشن سينتر"، ثم ينتقل المهندس إلى مدينة تيميكولا في ولاية كاليفورنيا، 3 يوليو، لإحياء حفلٍ في "مسرح بيشانجا كازينو ريسورت"، ويختتم الجولة، 5 يوليو، بحفلٍ جماهيري في "مسرح فوكس" في مدينة ديترويت.

وتحمل الجولة شعار «صوت الحب في كأس العالم»، وتأتي ضمن الفعاليات الفنية المصاحبة للبطولة، وتمنح الجمهور العربي في الولايات المتحدة فرصة الاستمتاع بأمسياتٍ غنائيةٍ يُحييها أحد أبرز نجوم الأغنية العربية من خلال تقديم باقةٍ من أشهر أعماله التي حققت نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم العربي.

ويُعدُّ ماجد المهندس من أبرز الفنانين العرب الذين نجحوا في بناء قاعدةٍ جماهيريةٍ واسعةٍ على امتداد العالم العربي، مقدمًا خلال مسيرته الفنية عددًا من الأعمال التي حققت انتشارًا كبيرًا، ورسخت مكانته بوصفه واحدًا من أهم نجوم الأغنية الخليجية والعربية.

وتُُعزِّز رعاية موسم الرياض مثل هذه الفعاليات حضور الفنون السعودية على الساحة الدولية من خلال دعم الفعاليات النوعية التي تستهدف الجمهور العربي حول العالم، وتسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًّا للترفيه وصناعة التجارب الفنية.

ويمكن حجز تذاكر حفل هيوستن، المقرَّر في 25 يونيو، عبر منصة Eveenty، فيما تتوفر تذاكر حفلتَي تيميكولا وديترويت عبر منصة Ticketmaster.

ومن المنتظر أن تشهد هذه الحفلات حضورًا جماهيريًّا كبيرًا في ظل الشعبية الواسعة التي يحظى بها المهندس، وتزامن الجولة مع أجواء كأس العالم التي تستقطب جماهيرَ من مختلف أنحاء العالم.