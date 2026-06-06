مندش يعادل رصيد الجابر وأنور

أصبح الجناح سلطان مندش ثالث هدافي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم على أرض الولايات المتحدة، بالشراكة مع نجمين دوليين سابقين، بعد تسجيله هدفًا خلال المباراة التجريبية أمام بورتوريكو، صباح السبت، في مدينة أوستن الأمريكية.

وأحرز مندش هدفه في أولى دقائق الوقت البديل من الشوط الأول كاسرًا السلبية التي كانت سائدة.

وواصل اللاعب التسجيل للمباراة الثانية على التوالي بعد هدفه أمام الإكوادور في التجريبية السابقة التي استضافتها مدينة هاريسون، وانتهت بخسارة الأخضر 1ـ2.

وبات الجناح الدولي ثالث لاعبٍ يسجل هدفين للمنتخب السعودي على أرض أمريكا بعد النجمين السابقين سامي الجابر وفؤاد أنور.

ويتفوَّق عليهم فقط المعتزلان إبراهيم وسعيد العويران بواقع ثلاثة أهدافٍ أحرزها كلٌّ منهما.

وعلى مدى تاريخه الدولي، الذي يتضمَّن ست مباريات، سجَّل مندش هذين الهدفين فقط.

وتبقَّت للمنتخب مباراةٌ تجريبيةٌ أخيرةٌ أمام السنغال قبل دخول المعترك العالمي الذي يستهلُّه بملاقاة الأوروجواي ضمن أولى جولات المجموعة الثامنة.