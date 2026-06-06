بالهدف الـ 12.. الحمدان يجتاز التمياط ويدرك العتيبي

رفع عبد الله الحمدان، مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عدد أهدافه الدولية إلى 12، مطابقًا رصيد المعتزل مرزوق العتيبي بعد هزِّه شباك بورتوريكو خلال المباراة التجريبية التي جرت صباح السبت في مدينة أوستن الأمريكية.

وأحرز المهاجم هدفًا في الدقيقة 51 من المباراة التي خاضها «الصقور» تحضيرًا لكأس العالم 2026.

وبالهدف، تخطَّى الحمدان رصيد النجم السابق نوَّاف التمياط، وتقاسم مع مرزوق العتيبي المركز الـ 25 في لائحة هدَّافي «الأخضر» تاريخيًّا.

ويتصدَّر المهاجم الأسطوري المعتزل ماجد عبد الله اللائحة التي يُوردها موقع «المنتخب السعودي» الإلكتروني بواقع 72 هدفًا، يليه النجم المعتزل سامي الجابر صاحب الـ 46 هدفًا.

ويتقدَّم سالم الدوسري قائمة الجيل الحالي في عدد الأهداف الدولية برصيد 26 هدفًا، يليه صالح الشهري «16»، وفراس البريكان «15»، ثم الحمدان.