ثلاثية تعيد انتصارات الأخضر بعد 4 تعثرات

استعاد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نغمة الانتصارات بعد أربعة لقاءاتٍ متتاليةٍ دون فوزٍ، متغلِّبًا على بورتوريكو بثلاثيةٍ نظيفةٍ في مباراةٍ تجريبيةٍ، استضافتها مدينة أوستن الأمريكية، صباح السبت، ضمن تحضيرات «الأخضر» لكأس العالم 2026.

وسجَّل سلطان مندش وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري الأهداف الثلاثة في الدقائق 45+1 و51 و88 من المباراة التي جرت على ملعب «كيو 2».

وشهدت المباراة توقفًا دام نحو ساعتين بسبب بروتوكول الأحوال الجوية المطبَّق في أمريكا، الذي يفرض تعليق اللعب عند تسجيل عواصفَ رعديةٍ وبرقٍ في نطاق ثمانية أميالٍ من الملعب.

وبعد تسجيل العاصفة، أوقف الحكم المباراة عند الدقيقة 21، وطالب اللاعبين بالخروج إلى غرف تبديل الملابس، فيما أوصت إدارة الملعب الجماهير بإخلاء المدرَّجات والتوجُّه إلى المناطق المغطاة حفاظًا على سلامتهم.

وينصُّ البروتوكول على إيقاف اللعب لـ 30 دقيقةً عند تسجيل العاصفة، لكن بسبب تكرار حدوثها أعيد ضبط العدَّاد التنازلي أكثر من مرَّةٍ حتى استؤنفت المباراة بعد انتظار قارب الساعتين.

واستطاع مندش إحراز الهدف الأول في الوقت البديل من الشوط الأول عقب استئناف اللعب، فيما سجَّل الحمدان والدوسري الهدفين الآخرين خلال الشوط الثاني.

واعتمد اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب، على عناصرَ أخرى غير التي بدأت مباراة الإكوادور السابقة، باستثناء محمد كنو، لاعب الوسط.

وفي الشوط الثاني أدخل تسعة لاعبين، أحدهم القائد سالم الدوسري الذي اختتم أهداف اللقاء، فيما أجرى المنافس ثمانية تبديلاتٍ.

وقبل هذه المباراة، غابت الانتصارات عن المنتخب السعودي منذ فوزه على فلسطين 2ـ1، في 11 ديسمبر الماضي، لحساب دور الثمانية من كأس العرب «فيفا قطر 2025»، متعثرًا بالخسارة أمام الأردن 0ـ1 ضمن نصف نهائي البطولة ذاتها، ثم أمام مصر 0ـ4 وصربيا والإكوادور 1ـ2 في لقاءاتٍ تجريبيةٍ.

واستهل الأخضر سلسلة تجارب آخر مراحل تحضيراته لكأس العالم بالخسارة أمام الإكوادور قبل الفوز على بورتوريكو، وتبقَّت له مباراةٌ واحدةٌ مع السنغال، يبدأ بعدها مشواره المونديالي بملاقاة الأوروجواي في أولى جولات المجموعة الثامنة.