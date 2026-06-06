«NBA».. نيكس يصمد أمام سبيرز ويتقدم

صمد فريق نيويورك نيكس الأول لكرة السلة أمام عودة سان أنتونيو سبيرز، متفوقًا عليه مجددًا في عقر داره بنتيجة 105ـ104، صباح السبت، ليتقدم 2ـ0 في سلسلة نهائي دوري «NBA» الأمريكي للمحترفين.

وخسر الفرنسي فيكتور ويمبانياما، نجم سان أنتونيو، كرة حاسمة في اللحظات الأخيرة، وأهدر محاولة الفوز قبل ثانيتين من النهاية، ليترك سبيرز في حاجة إلى عودة غير مسبوقة عندما تنتقل السلسلة المؤلفة من سبع مباريات محتملة إلى نيويورك للمباراتين الثالثة والرابعة.

وحقق نيكس فوزه الـ 13 تواليًا في الأدوار الإقصائية، ثاني أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الـ«بلاي أوف»، ويحظى بفرصة حسم لقبه الأول منذ 1973 أمام جماهيره في ماديسون سكوير جاردن.

واضطر نيكس إلى الصمود أمام اندفاع سبيرز في الربع الأخير، إذ محا صاحب الأرض تخلفه بفارق 14 نقطة بسلسلة من 14 نقطة من دون رد.

وتجاوز ويمبانياما بداية بطيئة ليسجل 22 من أصل 29 نقطة في الشوط الثاني.

وتعادل الفريقان 104ـ104 قبل 9.5 ثوانٍ من النهاية، حين التقط ويمبانياما متابعة بعد إخفاق برانسون، لكنه فقد الكرة بتمريرة اصطدمت بظهر زميله ستيفون كاسل.

وخطف برانسون الكرة وتعرض للخطأ، ثم سجل الرمية الحرة الأولى من محاولتين ليعيد نيكس إلى المقدمة.

وحصل سان أنتونيو على فرصةٍ أخيرة بعد وقت مستقطع، مع 7.5 ثوان متبقية، ووصلت الكرة إلى نجمهم الفارع الطول، لكن تسديدته ارتدت من الحلقة.

ولم يسبق لأيّ فريق أن رفع الكأس بعد خسارته أول مباراتين من نهائي الدوري على أرضه.

وكان شيكاغو بولز بقيادة مايكل جوردان عام 1993 وهيوستن روكتس عام 1995 الفريقين الوحيدين اللذين فازا بالمباراتين الأوليين من السلسلة النهائية خارج أرضهما، وتُوِّجا باللقب في الحالتين.