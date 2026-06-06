فورمولا 1.. فيراري يفقد فاسور قبل سباق موناكو

أعلن فريق فيراري، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، غياب فريد فاسور، مدير الفريق، عن التجارب التأهيلية المقررة السبت، في سباق جائزة موناكو الكُبرى، بسبب خضوعه للملاحظة الطبية في أحد المراكز الصحية.

وأصدر الفريق بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «لن يكون فريد فاسور حاضرًا في الحلبة السبت. وبعد خضوعه لبعض الفحوص الطبية، سيبقى فريد تحت الملاحظة في أحد المراكز الطبية المحلية».

وأضاف البيان: «لن يتم تقديم أيّ معلومات طبية إضافية، نتمنى لفريد الشفاء العاجل، ونتطلع إلى رؤيته مجددًا في الحلبة قريبًا».

ويتولى فاسور قيادة فريق فيراري في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 منذ عام 2023، كما حصل العام الماضي على تمديد لعقده عدة أعوام.

ويُعد فيراري من أبرز المرشحين لتحقيق الانتصار الأول له هذا الموسم في سباق موناكو، بعدما تصدر شارل لوكلير، ولويس هاميلتون، سائقا الفريق، حصتي التجارب الحرة، الجمعة.