بينهم خليجيان.. 14 منتخبا تسجل الظهور الأول والأخير

يشهد كأس العالم 2026، في أمريكا، وكندا، والمكسيك، مشاركة عدة منتخبات للمرة الأولى في تاريخها، وهي: منتخب الأردن الأول لكرة القدم، وأوزبكستان، وكوراساو، والرأس الأخضر.

وبينما يستعد هذا الرباعي للظهور الأول، هناك 14 منتخبًا سبق لها المشاركة في المونديال مرة واحدة فقط، ثم غابت عن البطولة منذ ذلك الحين.

فقد شارك منتخب الكويت في نهائيات كأس العالم 1982 في إسبانيا، حيث خرج من الدور الأول بعد تعادل مع تشيكوسلوفاكيا وخسارتين أمام فرنسا وإنجلترا، ولم يتمكن من التأهل مجددًا حتى الآن.

أما المنتخب الإماراتي، فقد ظهر للمرة الأولى الأخيرة في مونديال 1990، وودع المنافسات من مرحلة المجموعات بعد خسارات أمام كولومبيا وألمانيا ويوغسلافيا.

وبعيدًا عن المنتخبين الخليجيين، شارك منتخب كوبا في كأس العالم مرة واحدة عام 1938، وبلغ ربع النهائي بعد فوزه على رومانيا، قبل أن يتلقى خسارة قاسية أمام السويد بنتيجة 0ـ8.

كما شارك منتخب إندونيسيا «تحت اسم جزر الهند الهولندية الشرقية آنذاك» في النسخة نفسها، وخسر مباراته الوحيدة أمام المجر بنتيجة 0ـ6.

وتُعد مشاركة منتخب إسرائيل عام 1970، وجامايكا عام 1998، والصين عام 2002، وحيدة خرجت فيها المنتخبات الثلاثة من مرحلة المجموعات.

أما مونديال 2006، فيُعد الأكثر كثافة في هذا السياق، حيث شاركت فيه أنجولا وتوغو وترينيداد وتوباغو وأوكرانيا للمرة الأولى الأخيرة.

وفيما خرجت الأولى الثلاثة من مرحلة المجموعات، نجحت أوكرانيا في بلوغ ربع النهائي قبل الخروج أمام إيطاليا.

وشاركت سلوفاكيا مرة واحدة في مونديال 2010، وبلغت دور الـ16، فيما كانت مشاركة آيسلندا عام 2018 هي الأخرى وحيدة، حيث خرجت من مرحلة المجموعات على الرغم من تحقيقها تعادلًا مميزًا أمام الأرجنتين.

وفي سياق تاريخي خاص، شارك منتخب ألمانيا الشرقية «قبل التوحيد الألماني» في كأس العالم مرة واحدة عام 1974، وخرج من الدور الثاني.