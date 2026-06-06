توخيل يرفض الأعذار قبل المونديال

رفض الألماني توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم، الطامح إلى الذهاب بعيدًا في كأس العالم 2026، أن يتخذ من الحرارة الشديدة، والمسافات الطويلة بين المدن المستضيفة، ذريعة، في سعيه إلى خوض بطولة طويلة.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي، قبل مواجهة نيوزيلندا تجريبيًا: «لا نريد أن تكون هذه الأمور أعذارًا، ستكون المهمة صعبة، نأمل أن تكون كأس عالم طويلة، سيكون هناك الكثير من السفر، والكثير من التحديات بسبب الحرارة والرطوبة».

واعترف توخيل بقلقه بعض الشيء بعد الاطلاع على صور أرضية ملعب «تامبا باي» التي أُعيدت زراعتها أخيرًا، مؤكدًا أن سوء الأرضية المحتمل لن يؤثر في خياراته بالتشكيلة، مشيرًا إلى عزمه إجراء 11 تبديلًا بين الشوطين، مضيفًا: «سنقرر عندما نكون هناك، وإذا ظهرت أيّ مشكلات، يمكننا دائمًا التفاعل معها».

ويواجه المنتخب الإنجليزي نيوزيلندا في مباراة تجريبية تحضيرية، مساء السبت، في تامبا باي بولاية فلوريدا، بعد أن أجرى استعداداته من خلال حصص تدريبية في أجواء حارة ورطبة في وست بالم بيتش.

وباحثًا عن إنهاء 60 عامًا من الانتظار، يدخل منتخب إنجلترا البطولة، التي تستضيفها أمريكا، والمكسيك، وكندا، بشكل مشترك، ضمن مجموعة من المنتخبات المرشحة، إلى جانب فرنسا، وإسبانيا، والأرجنتين، حاملة اللقب.

وبعد مواجهة نيوزيلندا، ثم خوض مباراة تجريبية أخرى أمام كوستاريكا، الأربعاء المقبل، في أورلاندو، سيتوجه المنتخب الإنجليزي إلى معسكره التدريبي في كانساس سيتي، حيث من المتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، مع احتمال هبوب عواصف رعدية في الأيام المقبلة.

ويستهل «الأسود الثلاثة» مشوارهم في البطولة، 17 يونيو الجاري، أمام كرواتيا في دالاس، ويُتوقع أن تصل درجات الحرارة الأسبوع المقبل إلى 35 درجة مئوية.

وفي حال تأهلت إنجلترا من دور المجموعات، قد تواجه رحلة طويلة إلى مكسيكو سيتي لخوض مباراة ثمن النهائي على ارتفاع عالٍ، مع احتمال أن تكون ميامي مسرحًا لمباراة ربع النهائي.

ويقع المنتخب الإنجليزي في المجموعة الثانية عشرة إلى جانب غانا وبنما وكرواتيا.