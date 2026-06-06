هالاند.. أغلق الأبواب وفعل كل شيء

في منزل هادئ بمدينة برينه النرويجية الباردة، ولد إرلينج هالاند عام 2000، ابن آلفي هالاند، اللاعب السابق، الذي عاش حلم كأس العالم، وابن جريتا ماريتا براوت، بطلة النرويج في السباعي.

كان الصبي طويلًا بشكل ملفت، يبلغ طوله الآن 195 سم، لكنه كان أطول في طفولته، وكأن جسده مصمم على الارتقاء.

في سن الخامسة فقط، عام 2006، وقف إرلينج أمام حفرة الوثب الطويل، وقفز مسافة 1.63 متر.

سجل رقمًا قياسيًا عالميًا لفئة الأطفال، ولا يزال هذا الرقم صامدًا حتى اليوم.

كان يرث قوة والدته وقدرات والده، وفي منتصف مراهقته استدعي لتمثيل منتخب النرويج لكرة اليد، لكنه اختار كرة القدم... وغيّر مسار حياته.

بعيدًا عن الأضواء، كان إرلينج يعيش حياة غريبة بعض الشيء، يتبع نظامًا غذائيًا صارمًا يثير فضول الجميع: وجبات ومشروبات خاصة يختارها بعناية ليبني جسده.

وفي أوقات فراغه، لم يكن يجلس أمام ألعاب الفيديو فقط، بل كان عضوًا في فرقة راب تدعى «فلو كينجز» مع زميليه إريك بوتهيم وإريك توبياس ساندبيرج.

أغنية واحدة للفرقة جمعت نحو 15 مليون مشاهدة على يوتيوب، كان الفتى الطويل يضحك مع أصدقائه، بعيدًا عن صخب الملاعب.

في سن الـ 15، ارتدى قميص برينه، ثم انتقل إلى مولده، ثم سالزبورج، ثم بوروسيا دورتموند، وأخيرًا مانشستر سيتي في صيف 2022.

صعد إرلينج بسرعة الصاروخ، أصبح سعره 200 مليون يورو، وفي أوائل 2025 فاجأ الجميع بتوقيع عقد طويل الأمد مع السيتي يمتد حتى يونيو 2034، مغلقًا أبواب التكهنات عن ريال مدريد.

كان يترقب بفارغ الصبر اليوم الذي تعود فيه النرويج إلى كأس العالم بعد غياب 28 عامًا.

الآن، في كأس العالم 2026، التي تستضيفها أمريكا، وكندا، والمكسيك، يقود «الجيل الذهبي» المكون من 24 لاعبًا مميزًا، منهم: أوديجارد، وسورلوث، ورايرسون، ونوسا، وستراند لارسن، وغيرهم.

في الخفاء، يحمل إرلينج همًّا كبيرًا، بأن يتجاوز إرث والده، آلفي شارك في مونديال 1994، لكن الابن يريد أكثر، يريد أن يقود النرويج لأبعد من دور الثمانية، ويحلم بالكرة الذهبية، التي اكتفى بالترشح لها حتى الآن.

اليوم، بعيدًا عن الأرقام المذهلة «36 هدفًا في البريميرليج، و50 هدفًا في دوري الأبطال بـ49 مباراة، و55 هدفًا دوليًا بـ49 مباراة...»، يظل إرلينج ذلك الفتى الذي يحب الموسيقى، يهتم بجسده، ويحمل داخل قلبه طموحًا لا يتوقف.

في أرض الملاعب الأمريكية، يقف النجم النرويجي، البالغ من العمر 25 عامًا، الذي فعل كل شيء مبهر في مراهقته، ينظر إلى السماء، ويهمس لنفسه: «هذا حلمي منذ كنت طفلًا... الآن حان وقت تحقيقه».