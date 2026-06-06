ملعب الجامعة يجهز السنغال قبل الأخضر

يحتضن ملعب المجمع الرياضي في جامعة ولاية كارولينا الشمالية تدريبات المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة الأخضر السعودي في التجريبية الأخيرة، قبل انطلاقة نهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة، والمكسيك، وكندا، 11 يونيو الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

ويخوض السنغال مباراته التجريبية أمام المنتخب السعودي في العاشر من الشهر الجاري في مدينة سان أنطونيو.

وأوضح المصدر ذاته أن بابي ثياو، مدرب السنغال، فرض تدريبات استمرت لساعتين، اعتمد خلالها على الجوانب اللياقية والبدنية.

ووضعت قرعة المونديال السنغال في المجموعة الأولى بجانب فرنسا والنرويج والعراق.

يذكر أن الأخضر السعودي انتصر على بورتوريكو بثلاثيةٍ نظيفةٍ في مباراته التجريبيةٍ الثانية، التي استضافتها مدينة أوستن الأمريكية، فجر السبت، ضمن تحضيرات «الأخضر» لكأس العالم 2026.



وسجَّل سلطان مندش وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري الأهداف الثلاثة في الدقائق 45+1 و51 و88 من المباراة التي جرت على ملعب «كيو 2».