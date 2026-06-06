المونديال.. غوريلا تتوقع انتصار الأوروجواي

سار فيلان ببطء عبر ملعب كرة قدم مؤقت في حديقة حيوانات جوادالاخارا الواقعة في المكسيك، في محاولة طريفة لتوقع نتيجة المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

وكان الحيوانان أمام خيارين، إما أكل العشب على الجانب الذي يحمل العلم المكسيكي، أو اختيار المساحة الخضراء في الجهة المقابلة، التي تحمل علم جنوب إفريقيا.

ودعم اختيارهما السريع التوقع أن المكسيك ستفوز بالمباراة المنتظرة في افتتاح المونديال، 11 يونيو الجاري.

وهذه التجربة في توقع النتائج مماثلة لتجربة الأخطبوط الشهير «بول» في جنوب إفريقيا عام 2010.

وقال إيفان رينوسو، حارس الحديقة: «تكمن الفكرة في أن الحيوانات ستتوقع نتائج مباريات مختلفة ستُلعب، التوقعات تحفز عددًا من الحواس، فضلًا عن كونها مصدر ترفيه للجمهور المتحمّس قبل انطلاق أكبر حدث كروي في العالم».

بعد ذلك، قُدّمت للغوريلا تشينشي وفاوستينا علبتا «بينياتا» على شكل قمصان لاعبين، إحداهما لمنتخب إسبانيا والثانية لأوروجواي، اللذين يلعبا في مجموعة الأخضر السعودي، وبعدما ساد الصمت للحظات، انقضّ أحد القردين فجأة على قميص المنتخب اللاتيبني، في إشارة إلى توقع فوزه بالمباراة التي ستُجرى 26 يونيو الجاري.

وتوقع أحد الفهود فوز كوريا الجنوبية على التشيك، بينما رجحت ست زرافات انتصار الكونغو الديموقراطية على كولومبيا.