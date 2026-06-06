فيسيل كوبي.. خسر وتوّج باللقب

توج فريق فيسيل كوبي الأول لكرة القدم بلقب الدوري الياباني، على الرغم من خسارته أمام كاشيما إنتلرز 0ـ2، في إياب المباراة النهائية للدوري، التي جمعتهما السبت.

وسجل هدفي كاشيما إنتلرز هاروكي هاياشي، وكوكي أنزاي في الدقيقتين 68 و70.

وفاز فيسيل كوبي بمباراة الذهاب 0ـ5، ليتوج باللقب في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 2ـ5.

وفي مباريات الإياب بالأدوار الإقصائية لتحديد المركز الثالث والرابع، انتصر سيريزو أوساكا على طوكيو 3ـ1، وفي مجموع المباراتين 5ـ3، بعدما تعادلا ذهابًا.

أما في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، فاز ماتشيدا زيلفيا على ناجويا جرامبوس 2ـ1، وفي مجموع المباراتين 4ـ3 بعد أن تعادلا 2ـ2 ذهابًا.

وخلال مباراة تحديد المركزين التاسع والعاشر تفوق جامبا أوساكا على مضيفه طوكيو فيردي 4ـ2 وفي مجموع المباراتين 5ـ3 بعد أن تعادلا ذهابًا 1ـ1.

وتُعد هذه نسخة استثنائية للدوري الياباني، إذ سيتم تغيير نظام الدوري، بسبب انتقاله من نظام الموسم الواحد داخل العام «فبراير ـ ديسمبر» إلى النظام الأوروبي «أغسطس ـ مايو».

وتُنظم النسخة الاستثنائية لهذا الموسم بمشاركة 20 فريقًا من دوري الدرجة الأولى، يتم تقسيمهم إلى مجموعتين إقليميتين «شرق وغرب»، ويلعب كل فريق ضد فرق مجموعته ذهابًا وإيابًا، وإذا لم يتم تحديد الفائز خلال الوقت الأصلي للمباراة، فيلعبان ركلات ترجيح لتحديد الفائز.

وعلى الرغم من أن هذه البطولة مسابقة دوري منظمة من قبل رابطة الدوري الياباني، لن يكون هناك هبوط إلى دوري الدرجة الثانية بناء على نتائج هذه البطولة، ويحصل النادي الفائز على حق المشاركة ممثلًا ثالثًا لليابان في دوري أبطال آسيا للنخبة في موسم 2026ـ2027.