عمال ملاعب كأس العالم يهددون

صوت عمال ملعب «صوفي» القريب من لوس أنجليس لمصلحة تنظيم إضراب للمطالبة بتحسين الأجور، قبل أسبوع واحد فقط من استضافة الملعب المباراة الأولى للمنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، ضمن بطولة كأس العالم 2026، وفق ما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء، السبت.

وأوضحت بلومبرج أنه، بحسب نقابة «يونيت هير لوكال 11»، حظي قرار الإضراب بتأييد 96 في المئة من الأعضاء العاملين في الملعب، بعد أن تعثرت المفاوضات العمالية مع شركة «ليجيندز جلوبال» المقاول المسؤول عن إدارة خدمات الطعام والشراب في الملعب.

وأشارت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن تستأنف المفاوضات مرة أخرى، الإثنين المقبل.

وتمثل النقابة نحو 2000 عامل في قطاع الخدمات الغذائية بالملعب، من بينهم عمال خدمة تقديم الطعام والمشروبات، وغاسلو الصحون، والطهاة، وعمال التوظيف المؤقت أثناء وخلال وبعد المناسبات.

ويستضيف ملعب «صوفي»، الذي يعد الملعب الرئيس لفريقي لوس أنجليس رامز، ولوس أنجليس تشارجرز، في دوري كرة القدم الأمريكية، ثماني مباريات ضمن منافسات مونديال 2026.

وتبدأ أسعار تذاكر المباراة المرتقبة بين أمريكا وباراجواي، المقررة 12 يونيو الجاري، من 2000 دولار. فيما تلعب المباراة التالية 15 من الشهر ذاته، وتجمع بين منتخبي إيران ونيوزيلندا.