التجارب الحرة.. أنتونيلي الأسرع في الثالثة

أنهى الإيطالي كيمي أنتونيلي، سائق فريق مرسيدس، هيمنة فريق فيراري على صدارة التجارب الحرة، في سباق جائزة موناكو الكبرى، المقرر الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، بعدما سجل أسرع زمن في التجربة الحرة الثالثة، السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أنه بعد أن سجل تشارلز لوكلير، من موناكو، والبريطاني لويس هاميلتون، أسرع زمنين في التجربتين الحرتين الأولى والثانية، تمكن أنتونيلي، متصدر ترتيب فئة السائقين، من تسجيل أسرع زمن.

وتفوق أنتونيلي، الذي يتصدر فئة السائقين بفارق 43 نقطة، أمام البريطاني جورج راسل، على لوكلير بفارق 0.327 ثانية، فيما جاء هاميلتون، خلف زميله بفارق 0.004 ثانية.

واكتفى راسل بالمركز الرابع بفارق 0.763 ثانية عن الصدارة، وحل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، والأسترالي أوسكار بياستري، سائق ماكلارين، في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.

أما البريطاني لاندو نوريس فجاء تاسعًا، وأنهى الحصة معترضًا على ما عدّه إعاقة من هاميلتون.

ويخوض البريطاني أولي بيرمان سباقًا مع الزمن من أجل اللحاق بالتجارب التأهيلية الحاسمة المقررة مساء السبت، بعدما تعرض لحادث خلال التجارب الحرة.

وفقد بيرمان، سائق هاس، السيطرة على سيارته عند قمة المرتفع، قبل أن يصطدم بالحواجز بقوة ويتعرض هيكل سيارته لأضرار.

وتنظم التجربة الرسمية مساء السبت، فيما ينطلق السباق الرئيس الأحد، الذي يشهد 78 لفة.