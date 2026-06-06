الشرطة تقبض على قاتل هاندي

وجهت السلطات الأمريكية، السبت، اتهامًا بالقتل إلى رجل في قضية طعن الممثل جيمس هاندي، المعروف بمشاركته في فيلمي «جومانجي» و«توب جن: مافريك».

ووجهت الاتهامات إلى مايكل جليدهيل «44 عامًا» بعدما قالت الشرطة إن الضباط عثروا على هاندي «81 عامًا» مطعونًا في صدره، وفاقدًا للوعي، خارج منزله في لوس أنجليس، الأربعاء.

ومن المتوقع أن يتم استدعاء المتهم في وقت لاحق، السبت، إلى المحكمة العليا في لوس أنجليس.

وتقول السلطات إنه تم اعتقال جليدهيل بعد أن أخبر الشرطة أنه هو الشخص الذي يبحثون عنه.

وكان هاندي صديقًا لوالدة المتهم، وشارك في تمثيل أعمال في السينما والتلفزيون لعقود من الزمن، بما في ذلك ظهوره في مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية الخاصة بالجرائم.

يعد جيمس هاندي واحدًا من أشهر ممثلي الشخصيات الثانوية في هوليوود، وامتدت مسيرته لأكثر من أربعة عقود، وشارك في نحو 150 عملًا بين السينما والتلفزيون.

ومن أبرز أعماله: فيلما «ولوجان، وأراكنوفوبيا»، إلى جانب مشاركاته في مسلسلات شهيرة، مثل Law & Order، وNCIS: Los Angeles وCriminal Minds.