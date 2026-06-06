تسريبات تُجبر سوليفان على الاستقالة

استقال ديفيد سوليفان، الرئيس المشارك لنادي وست هام يونايتد الإنجليزي، من منصبه بأثر فوري، السبت، عقب علمه ​بقرب نشر ما وصفه بـ«مزاعم غير صحيحة وكاذبة تعود إلى عقود مضت» تتعلق بحياته الشخصية.

وقدم رجل الأعمال، البالغ من العمر 77 عامًا، استقالته من عضوية مجلس إدارة شركة «دبليو إتش» القابضة، ونادي وست هام، الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في الجولة الأخيرة من ‌الموسم.

وأصدر سوليفان بيانًا صحافيًا شخصيًا ‌مطولًا، جاء فيه: «بعد أعوام ​طويلة ‌من ⁠العمل في مجال ​صناعة ⁠الترفيه للكبار، والتعامل مع آلاف النساء، من المؤسف أن يكون من المحتمل ظهور بعض الادعاءات بسوء السلوك ضدي، وأنا أنفي هذه المزاعم بشكل قاطع»، مشيرًا إلى أنه سيلجأ إلى القضاء، عبر مقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» بتهمة التشهير، إلى جانب أيّ وسيلة إعلامية أخرى ⁠تعيد نشر هذه الادعاءات.

ووصف سوليفان قراره بالتنحي بـ«مؤلم للغاية»، مشددًا على ضرورته في هذه المرحلة، مضيفًا: «هذه الادعاءات لا تمت بصلة لمسيرتي في كرة القدم ⁠التي استمرت ⁠لأكثر من 30 عامًا، كان وست هام أحد أعظم اهتماماتي ومصدر فخري، أكن تقديرًا كبيرًا للنادي، وجماهيره، ولاعبيه، وموظفيه، ومستقبله، وفي هذه المرحلة الحساسة، لا أرغب في أن تتحول أيّ أمور شخصية تتعلق بي إلى مصدر تشتيت أو عدم استقرار، أتنحى الآن لأكرس كل جهدي للدفاع عن ​نفسي ضد هذه الادعاءات الكاذبة، ​كلفت فريقي القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسأسعى للحصول على إنصاف كامل، قانونيًا وعلنيًا، على جميع الأصعدة».

من جانبه، أوضح وست هام أن هذه المزاعم ​لا تتعلق بأيّ شكل ‌من الأشكال بالنادي أو عملياته، مبينًا أن كريم فيراني، الرئيس التنفيذي المؤقت، سيواصل الإشراف على إدارة شؤون النادي اليومية، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن الترتيبات المستقبلية لمجلس الإدارة.

ويستعد وست هام لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ موسم 2011ـ2012، بعد هبوطه هذا الموسم.