الثلاثاء.. الغنام يجري عملية الرباط

يجري سلطان الغنام، ظهير أيمن فريق النصر الأول لكرة القدم، عمليةٍ جراحيةٍ في الركبة بمركز سبيتار في الدوحة العاصمة القطرية، الثلاثاء المقبل، وفق مصدرٍ خاصٍّ بـ «الرياضية»

وأوضح المصدر ذاته أن الغنام سيجري العملية الجراحية على يد الدكتور القطري خالد الخليفي.

وكانت «الرياضية» أشارت، 21 مايو الماضي، إلى أن لاعب النصر اختار إجراء عمليةٍ جراحيةٍ في الرباط المتصالب الأمامي بمركز سبيتار بعد نصيحةٍ تلقَّاها من زميله راغد النجار، حارس المرمى، الذي أجرى عمليةً مماثلةً في المركز ذاته، مطلع مارس الماضي.

وتعرَّض الغنام «32 عامًا» للإصابة في نهائي بطولة كأس آسيا 2 أمام جامبا أوساكا الياباني، الذي تُوِّج باللقب بعد فوزه 1ـ0، في 16 مايو الماضي على ملعب الأول بارك في الرياض، ونُقِل على إثرها للعلاج قبل أن يعود ويستكمل اللقاء. وانضمَّ اللاعب إلى القطب العاصمي صيف 2018 قادمًا من النادي الفيصلي لمدة خمسة مواسم، وفي أكتوبر 2023 مدَّدت إدارة النادي عقده حتى 2028.

ولعب الغنام بالقميص الأصفر في 292 مباراةً، وسجل للفريق 14 هدفًا، وصنع 42، وفي الموسم الجاري، شارك في 45 مباراةً بمجموع دقائق 2441، ولم يسجل أي هدفٍ، بينما صنع هدفين، ونال خمس بطاقاتٍ صفراء.