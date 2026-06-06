الأهلي.. جونسالفيس يعوض رحيل ميلوت

دخل البرتغالي بيدرو جونسالفيس، لاعب فريق سبورتينج لشبونة الأول لكرة القدم، داخل دائرة اهتمامات نادي الأهلي هذا الصيف، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن إدارة النادي الجداوي وضعت جونسالفيس ضمن ملف اختياراتها المقدمة للألماني ماتياس يايسله، مدرب الفريق، من البرتغالي روي بيدرو، المدير الرياضي.

وطرحت إدارة النادي اسم جونسالفيس خيارًا بديلًا بعد قرارها في إبعاد الفرنسي انزو ميلوت عن الفريق وتسويق عقده خلال فترة الصيف.

ولعب جونسالفيس مع سبورتينج لشبونة الموسم الماضي 41 مباراة في جميع المسابقات، سجل 15، وأسهم في صناعة تسعة أهداف.

يشار إلى أن ميلوت شارك الموسم الماضي مع الأهلي بـ40 مباراة في جميع المسابقات، سجل 9، وأسهم في صناعة 7 أهداف.

وأنهى الأهلي موسمه بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس السوبر السعودي، والحصول على المركز الثالث في سلم الترتيب بدوري روشن السعودي، برصيد 81، وخرج من الدور نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال المتوج باللقب.