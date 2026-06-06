الفيحاء يختار هولندا.. وينتظر بديل إيمانويل

اختارت إدارة نادي الفيحاء هولندا مقرًا لمعسكر فريقها الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الجديد، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر إلى أنَّ الفيحاء لا يزال يدرس أكثر من ملف، من أجل تعويض مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل، الذي انفصل عنه نهاية الموسم الماضي.

وقاد المدرب البرتغالي الفيحاء الموسم الماضي في دوري روشن السعودي بـ 34 مباراة، فاز في 10، وتعادل في 8، وخسر 16، وخرج في الدور الأول من كأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أنَّ 12 ناديًا مشاركًا في دوري روشن السعودي أعلنت عن مقار معسكراتها الخارجية هذا الصيف.



وتصدرت إسبانيا قائمة الدول الأكثر استضافةً لمعسكرات أندية دوري روشن هذا الصيف في فترة الإعداد بعد اختيارها من قبل ستة أندية، وهي الاتحاد، القادسية، الاتفاق، الدرعية، الخلود، ونيوم.