إيتاليانو يتولى مهمة بشكتاش

أعلن نادي بشكتاش التركي، السبت، أن الإيطالي فينتشنتسو إيتاليانو، سيتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في محاولة لإعادته إلى منصات التتويج بالدوري المحلي، بعد غيابه عن المراكز الثلاثة الأولى في المواسم الثلاثة الماضية.

وأصدر النادي التركي بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «تم التوصل إلى اتفاق مع السيد فينتشنتسو إيتاليانو لتولي تدريب فريقنا حتى نهاية موسم 2027ـ2028».

وأصبح المدرب الإيطالي، الذي أشرف في الأعوام الأخيرة على تدريب فيورنتينا، وبولونيا في الدوري الإيطالي، المدرب الحادي عشر، الذي يجلس على دكة بدلاء بشكتاش منذ نهاية عام 2021، بعد عدد من الأسماء البارزة، منها: الفرنسي فاليريان إسماعيل، والهولندي جيوفاني فان برونكهورست، والنرويجي أولي جونار سولشاير.

ويعاني «النسور السود» في إسطنبول، الذين توّجوا بلقب الدوري التركي للمرة الأخيرة عام 2021، من صعوبة مجاراة غلطة سراي وفنربخشه، العملاقين الآخرين في المدينة.