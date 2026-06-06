الأخضر.. تذاكر السنغال تبدأ من 40 دولارا

حددت أسعار تذاكر مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم التجريبية أمام السنغال، الثلاثاء، قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا بداية من 40 حتى 192 دولارًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ متوسط أسعار تذاكر المواجهة، التي يستضيفها ملعب تويوتا فيلد في سان أنطونيو وتنطلق عند الـ 06:00 مساءً بتوقيت وسط أمريكا، بلغ نحو 117 دولارًا.

وتعد مواجهة الأخضر والسنغال ثالث مباراة تجريبية دولية على ملعب تويوتا، مباراة استعراضية بين الولايات المتحدة وسلوفينيا في يناير 2024، كما استضاف أستراليا والمكسيك للسيدات في أبريل من العام نفسه.

ويبعد ملعب المواجهة عن معسكر الأخضر الحالي في مدينة أوستن الأمريكية نحو ساعة ونصف الساعة.

واستعاد المنتخب السعودي نغمة الانتصارات بعد أربعة لقاءاتٍ متتاليةٍ دون فوزٍ، متغلِّبًا على بورتوريكو بثلاثيةٍ نظيفةٍ في مباراةٍ تجريبيةٍ، استضافتها مدينة أوستن، صباح السبت، ضمن تحضيرات «الأخضر» لكأس العالم 2026.

ويبدأ الأخضر مبارياته في المونديال ضد أوروجواي الإثنين 15 يونيو، بينما تواجه السنغال فرنسا في المجموعة الأولى الثلاثاء 16 يونيو.