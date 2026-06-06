بايرن يدعم لينارت بعد صدمة المونديال

حاول نادي بايرن ميونيخ التقليل من صدمة لينارت كارل، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد استبعاده من قائمة المنتخب الألماني لكأس العالم بسبب إصابة في الفخذ.

ويأتي الإعلان عن خروج لينارت من القائمة قبل تسعة أيام فقط من انطلاق أولى مباريات ألمانيا بكأس العالم في دور المجموعات ضد كوراساو.

وأصيب الجناح لينارت «18 عامًا» خلال التدريبات في شيكاغو الجمعة، وتم استدعاء آسان ويدراوجو، لاعب لايبزيج «20 عامًا»، ليكون بديلًا له في القائمة.

وقال ماكس إبريل، عضو مجلس إدارة بايرن للرياضة، في بيان السبت: «الغياب عن كأس العالم قبل انطلاق البطولة بفترة قصيرة هو أمر مؤلم للغاية، وهذه الأنباء صادمة بالنسبة لبايرن ميونيخ بالكامل».

وأضاف: «لكن هذا لا يغير شيئًا فيما يخص موهبته، وشغفه، والمستقبل الناجح الذي ينتظره، لقد استحق أن يشارك في كأس العالم بجدارة كبيرة، من خلال تألقه هذا الموسم».

وقال إبريل إنَّ كارل سيتلقى كل الدعم في بايرن، من أجل أن يكون قادرًا على العودة قريبًا إلى الملاعب، مضيفًا: «نعلم جميعًا أنَّ هناك الكثير من البطولات الكبرى التي تنتظره، وهو جاهز للمضي قدمًا من جديد، وقال إنَّه سيعود أقوى، وهذا ما أحبه فيه، وهذه هي الروح المطلوبة في مثل هذه الأوقات».