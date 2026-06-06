سباق «Sanlúcar».. الزويد يحصد المركز الثالث

حصل الفارس السعودي خالد الزويد على المركز الثالث في سباق «Sanlúcar» ضمن فئة 100 كيلومتر، الذي احتضنته إسبانيا.

وبحسب بيان نشره فريق Ms، السبت، شارك الفارس السعودي «14 عاما» بالجواد «Karsik» تحت إشراف المدرب فيصل القرشي.

وشارك في السباق 80 فارسًا يمثلون 12 دولة.

ويعد «Sanlúcar» سلسلة سباقات خيول تنظم سنويًّا على شاطئ مدينة سانلوكار دي باراميدا الإسبانية، ويعود تاريخه رسميًّا إلى النسخة الأولى في المدينة الشاطئية عام 1845.