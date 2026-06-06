بلجيكا تكتسح تونس بخماسية

دكّ المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم شباك نظيره التونسي بخماسية نظيفة، السبت، في آخر تجاربهما قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا.

بادرت بلجيكا بالهجوم منذ البداية، فيما اعتمدت تونس، بقيادة مدربها صبري لموشي، على بعض العناصر، التي لم تشارك في التجريبية الأخيرة أمام النمسا.

وتقدمت بلجيكا عن طريق لياندرو تروسارد «28» المتمركز أمام المرمى، بعد عرضية جيريمي دوكو من الجهة اليسرى، لينتهي به الشوط الأول.

وفي الحصة الثانية، تواصل الهجوم البلجيكي، وسط محاولات خجولة من تونس حتى جاءت الدقيقة 53 عندما أضاف شارل دي كيتيلر الهدف الثاني، مستفيدًا من عرضية يوري تيلمانس من الجهة اليسرى، ليوجهها برأسية في شباك الحارس مهيب الشامخ.

وفي الدقيقة 62 تعرض التونسي إسماعيل غربي للطرد، بعد تدخله القوي على دوكو، ليستغل المنتخب البلجيكي النقص العددي، ويسجل الرابع عن طريق كيفن دي بروين بتسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء «65».

وسجل دودي لوكابيكيو الرابع «85» من كرة هيأها له روميلو لوكاكو أمام المرمى، ليضعها في الشباك. وبعدها بدقيقتين أكمل نيكولاس راسكين الخماسية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسيبدأ «نسور قرطاج» مشواره بمواجهة السويد، في الـ 15 من الشهر الجاري بالجولة الأولى من المجموعة السادسة، التي تضم هولندا واليابان.

على الجانب الآخر، سيفتتح المنتخب البلجيكي مشواره أمام مصر، 15 يونيو أيضًا، ضمن منافسات المجموعة السابعة إلى جانب إيران ونيوزيلندا.