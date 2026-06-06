الهلال يطلب «البالندوري»

أرسلت إدارة نادي الهلال عرضًا رسميًّا لنظيرتها في باريس سان جيرمان الفرنسي طلبت من خلاله خدمات الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لما نشر حساب «الرياضية عاجل»، نقلًا عن مصادره الخاصة السبت.

وبيَّن المنشور أنَّ إدارة الأزرق العاصمي تنتظر رد النادي الباريسي من أجل بدء المفاوضات وتقديم عرض مالي رسمي بحسب المصادر.

ويعد ديمبيلي، البالغ من العمر 29 عامًا، أحد أبرز لاعبي باريس خلال الموسم الماضي، إذ خاض 40 مباراة في مختلف المسابقات سجَّل خلالها 20 هدفًا وقدَّم 11 تمريرة حاسمة.

ويمتاز الدولي الفرنسي بقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، إذ يجيد شغل مركزي الجناحين الأيمن والأيسر كما يمكنه اللعب مهاجمًا ثانيًا.

وتبلغ القيمة السوقية لديمبيلي نحو 100 مليون يورو وفقًا لموقع «ترانسفير ماركت» العالمي، بينما يمتد عقده الحالي مع الفريق الفرنسي حتى صيف 2028.

ويحمل ديمبيلي إلى جانب سجله الحافل لقب أفضل لاعب في العالم، بعد تتويجه خلال الموسم الماضي بجائزتي «بالون دور» و«ذا بيست» عقب المستويات المميزة التي قدَّمها بقميص باريس سان جيرمان.

وشهدت مسيرة اللاعب محطات بارزة مع رين الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة الإسباني قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، كما تُوِّج مع المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم 2018 وشارك في عدة بطولات كبرى مع «الديوك».