بـ 10 أيام.. «سفن دوجز» يتجاوز 13 مليون دولار

تجاوز فيلم الأكشن العربي والعالمي «سفن دوجز» حاجز 13.4 مليون دولار في شباك التذاكر، بعدما بلغ إجمالي إيراداته 13.414.891 دولارًا، فيما وصل إجمالي التذاكر المباعة إلى 1.762.867 تذكرة خلال 10 أيام فقط من انطلاق عرضه في دور السينما، ليؤكد الفيلم استمرار زخمه الجماهيري وتوسيع حضوره في الأسواق العربية.

وتدور أحداث «سفن دوجز» في إطار من الأكشن والتشويق، حول مهمة معقدة تجمع بين عميل في الإنتربول وأحد أعضاء عصابة «الكلاب السبعة» لمواجهة شبكة إجرامية مرتبطة بتجارة المخدرات، وسط سلسلة من المطاردات والمواجهات المتصاعدة.

ويضم الفيلم نخبة من نجوم السينما العربية والعالمية، يتقدمهم كريم عبد العزيز وأحمد عز، إلى جانب مونيكا بيلوتشي، وسلمان خان، وسنجاي دوت، وهنا الزاهد، وتارا عماد، ومنة شلبي، وهالة صدقي، وناصر القصبي، في توليفة نجومية منحت العمل بعدًا عربيًّا وعالميًّا في الوقت نفسه.

وسجَّل الفيلم هذه الأرقام بعد أداء تصاعدي منذ الأيام الأولى لعرضه، إذ نجح في الحفاظ على موقعه بين أبرز الأعمال السينمائية المعروضة حاليًّا، مدعومًا بحجم إنتاجه الكبير، ومشاركة هذا العدد اللافت من النجوم، إضافة إلى الطابع البصري والحركي الذي منحه حضورًا مختلفًا لدى جمهور أفلام الأكشن.

وتعكس مبيعات التذاكر التي تجاوزت 1.76 مليون تذكرة حجم الإقبال الجماهيري على الفيلم في مختلف دور العرض، كما تؤكد قدرته على جذب شرائح واسعة من المشاهدين، ومواصلة تحقيق نتائج لافتة خلال فترة زمنية قصيرة، في مؤشر على قوة حضوره التجاري والجماهيري.

ويأتي هذا الإنجاز ليعزز مكانة «سفن دوجز» واحدًا من أبرز الأفلام العربية ذات الطابع العالمي في الأعوام الأخيرة، بعدما استطاع الجمع بين الإنتاج الضخم، والحضور النجومي، والانتشار الإقليمي، محققًا أرقامًا تعكس تطور صناعة السينما العربية وقدرتها على المنافسة وتحقيق نتائج كبيرة في شباك التذاكر.