محترف وحيد خارجيّا يدعم السعودي والقطري.. و6 منتخبات بلا محليين

يملك المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بالتساوي مع نظيره القطري أقل نسبة محترفين خارجيًّا بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.

ويُطعِّم محترف وحيد في أوروبا القائمة التي يخوض بها المنتخبان غمار البطولة على أرض القارة الأمريكية الشمالية.

ويدخُل «الأخضر» المحفل العالمي بقائمة تضم سعود عبد الحميد، ظهير أيمن لانس الفرنسي.

ويحترف عبد الحميد خارج بلاده منذ عامين قضى أولاهما مع روما الإيطالي، ثم خاض ثانيهما معارًا للانس الذي فعَّل أخيرًا بند شراء عقده من «الذئاب».

وفي قائمة قطر يظهر همام طارق، ظهير أيسر كولتورال ليونيسا الإسباني.

وقضى طارق، البالغ من العمر 26 عامًا، آخر ستة أشهر معارًا من الدحيل القطري إلى الفريق الإسباني، وأسهم في صعوده من القسم الثالث إلى الثاني.

وعلى النقيض، تدخل 6 منتخبات البطولة بقائمة خالصة من المحترفين في الخارج، بينها الأوروجواي، والرأس الأخضر، المنافسان لـ «الصقور» ضمن ثامن المجموعات المونديالية.

وإلى جانب أوروجواي والرأس الأخضر، تملك منتخبات كوت ديفوار والسنغال والكونغو الديمقراطية وكوراساو قائمة كاملة أيضًا من المحترفين خارجيًّا.

وتستعين بمحترف محلي وحيد كل من هايتي والبوسنة والهرسك وكولومبيا، وبمحترفين محليين اثنين هولندا والمغرب وكرواتيا والإكوادور وسويسرا وكندا وبنما، بينما ينشط باقي لاعبي هذه المنتخبات العشرة في الخارج.

ويتفاوت عدد المحترفين محليًّا وخارجيًّا في قوائم بقية المنتخبات المشاركة.

وتستضيف كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك منافسات البطولة بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى خلال الفترة من 11 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل.