العتيبي: «Esxence» يتطور.. وجمع التقنيات الجديدة

اختتم إكسنس «Esxence»، المعرض العالمي للعطور في ميلان الإيطالية الذي يعد الأبرز عالميًّا والمتخصص في العطور الفاخرة «النيش»، فعاليات نسخته الـ 16 وذلك بمركز مؤتمرات «Allianz MiCo».

في السياق ذاته، حرص رامي العتيبي، المهتم بمجال العطور والسفر، على حضور فعاليات المعرض، مؤكدًا أنَّ «إكسنس ميلان 2026 يعد منصة عالمية مهمة للاطلاع على أحدث التوجهات والابتكارات في صناعة العطور الفاخرة، كما يتيح فرصة استثنائية للتواصل مع أبرز الأسماء والعلامات المؤثرة في هذا المجال».

وأضاف العتيبي: «المعرض هذا العام عكس التطور الكبير الذي تشهده صناعة العطور المتخصصة، ومنح الزوار تجربة فريدة للتعرف على مدارس عطرية متنوعة وإصدارات حديثة وتقنيات جديدة قبل طرحها في الأسواق العالمية».

ويُعد المعرض وجهة عالمية تجمع صناع العطور والموزعين والمشترين والخبراء من مختلف دول العالم، حيث ينظم هذا العام تحت شعار سادة الأحلام «Masters of Dreams»، احتفاءً بالمبدعين الذين يحولون الخيال إلى تجارب عطرية استثنائية.

وامتدت فعاليات المعرض على مساحة واسعة ضمت مئات العلامات العطرية العالمية والناشئة ومنها علامات تجارية سعودية، واستعرضت أحدث إصداراتها وابتكاراتها في عالم العطور المتخصصة.