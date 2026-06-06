17 يوليو.. أبها يبدأ إعداد مهمة «روشن»

يفتتح فريق أبها الأول لكرة القدم معسكره الإعدادي للموسم المقبل، 17 يوليو، في النمسا تحت قيادة المدرب الكرواتي دامير بوريتش، وفق ما كشفت عنه مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وأوضحت المصادر ذاتها، أن المعسكر الخارجي سيمتدُّ نحو 21 يومًا، ويأتي ضمن تحضيرات الفريق، العائد حديثًا إلى دوري روشن السعودي بعد تتويجه بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الماضي.

وذكرت أن الجهاز الفني استقرَّ على خوض أربع مبارياتٍ تجريبيةٍ خلال فترة المعسكر بهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد.

وفي سياقٍ متَّصلٍ، تواصل اللجنة الفنية في النادي اجتماعاتها المكثفة لدراسة ملفات عددٍ من اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية وفق احتياجات الجهاز الفني، سعيًا إلى تجهيزه بالشكل الأمثل قبل بداية مشواره في دوري روشن السعودي.