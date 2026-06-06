الأرجنتين تستبعد باليردي من المونديال

أعلن المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، السبت، غياب مدافعه ليوناردو باليردي عن منافسات كأس العالم التي تنطلق الخميس بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق اليمنى خلال إحدى الحصص التدريبية.

وأوضح المنتخب، في بيان السبت: «تعرض المدافع ليوناردو باليردي لإصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى، ولن يتمكن من الانضمام إلى التشكيلة التي ستخوض كأس العالم».

ويملك قلب دفاع فريق مرسيليا الفرنسي، البالغ 27 عامًا، 11 مباراة بقميص المنتخب الأرجنتيني منذ ظهوره الأول في 11 أغسطس أمام المكسيك.

وكان ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب، أوضح في مؤتمر صحافي قبل مباراته التجريبية فجر الأحد أمام هندوراس أنه لديهم أسلوب لعب محدد للغاية، ولن يتخلوا عنه. وقال: «سنحاول تطبيق أسلوبنا في المباراتين التجريبيتين، مدركين أنَّ بعض الأمور التي تعلمناها قد تكون مفيدة أمام الجزائر».

وأضاف: «علينا خوض مباريات دور المجموعات، ونأمل أن تكون المباراة الثالثة سهلة. لهذا السبب نؤمن بأن جميع اللاعبين الـ 26 جزء من المنتخب».

وأردف: «هؤلاء اللاعبون معتادون على الضغط، ولكن قبل كل شيء، يعشقون لعب كرة القدم».