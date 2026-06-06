رونالدو وكانسيلو يقودان البرتغال أمام تشيلي

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده في مواجهته التجريبية أمام نظيره التشيلي، السبت، ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026.

وإضافة إلى رونالدو، ضمت القائمة الأساسية التي أعلنها المنتخب البرتغالي في حسابه الرسمي على منصة «إكس» أيضًا جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق الهلال المعار إلى برشلونة الإسباني، وكذلك جوزيه سا حارس المرمى، نيسلون سيميدو، روبن دياز، ريناتو فيجا، برونو فيرنانديز، بيرناردو سيلفا، سامويل كوستا، فرانسيسكو كونسيساو، ورافائيل لياو.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب البرتغالي التشكيلة الأساسية من دون الإشارة إلى القائمة الاحتياطية التي اختارها المدرب الإسباني روبيرتو مارتينيز لهذه المباراة.

وتتألف قائمة البرتغال، التي تستعد لخوض المونديال من 26 لاعبًا، بينهم لاعبان آخران ينشطان في دوري روشن السعودي، وهما روبن نيفيش، لاعب وسط فريق الهلال، وجواو فيليش، مهاجم النصر.

وتبقت مواجهة تجريبية أخيرة للمنتخب البرتغالي أمام نيجيريا، الأربعاء المقبل، قبل الدخول في معترك المونديال الذي يخوض منافساته ضمن المجموعة الـ11 إلى جانب منتخبات كولومبيا والكونغو وأوزبكستان.