«Square Enix» تطرح لعبة «Final Fantasy VII Revelation» في 2027

كشفت شركة «Square Enix»، خلال مهرجان صيف الألعاب «Summer Game Fest»، عن العنوان الرسمي للجزء الثالث والأخير من سلسلة الريميك، وهو «Final Fantasy VII Revelation»، معلنةً أن الطرح الرسمي سيكون عام 2027.

وفي تحوُّلٍ استراتيجي تاريخي للسلسلة، أكد المطوِّرون أن اللعبة لن تكون حصريةً على منصة PlayStation 5، إذ ستصدر في إطلاقٍ عالمي موحَّدٍ وشاملٍ عبر منصات PS5، وXbox Series X/S، والحاسب الشخصي «PC»، إضافةً إلى جهاز Nintendo Switch 2 من اليوم الأول.

وأشارت الشركة إلى أن اتخاذ هذا القرار جاء بناءً على طلبات اللاعبين من مختلف المنصات.

وقدَّم العرض الأول لمحاتٍ لأسلوب اللعب التكتيكي المطوَّر، ومغامرات الطيران بمركبة الـ «Highwind» عبر أضخم عالمٍ مفتوحٍ في تاريخ السلسلة، إلى جانب جعل شخصيَّتَي «سيد» و«فينسنت» قابلتَين للعب بشكلٍ كاملٍ.

وتعتمد اللعبة نظام تقمُّص الأدوار والحركة «JRPG»، وتُعدُّ سلسلة الريميك إعادةَ تصويرٍ شاملةً للعبة الأصلية التي صدرت عام 1997 على جهاز PlayStation، وتهدف إلى تقديم القصة الكلاسيكية بجودةٍ رسوميةٍ عاليةٍ، وأسلوبِ لعبٍ متطوِّر.