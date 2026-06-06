«Saber» تكشف موعد إتاحة ثُلاثية «HITMAN»

أعلنت شركة «Saber Interactive» بالتعاون مع استوديو «IO Interactive» عن موعد إتاحة حزمة ألعاب «Hitman Classic Trilogy Remastered»، المتخصصة بالمغامرات، عبر منصات الجيل الحالي بتطويرات بصرية وتقنية شاملة، وذلك خلال عام 2027.



وتضم المجموعة المنتظرة النسخ المحسنة من الأجزاء الثلاثة الأولى التي أسست شعبية السلسلة، وهي: لعبة Hitman: Codename 47، وHitman 2: Silent Assassin، وHitman: Contracts.

وتقدم الحزمة ترقيات بصرية تشمل نماذج محسنة للشخصيات، وتحسينًا للإضاءة والبيئات، ودعمًا للدقة العالية، إضافة إلى ميزة التبديل الفوري بين الرسومات الكلاسيكية والمحدثة في أيّ وقت، بجانب ميّزة «طور المصور» «Photo Mode».