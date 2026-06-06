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تحضيرات مكثفة

2026.06.06 | 09:01 pm
كثّف المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم تحضيراته في مركز كليرفونتين التدريبي جنوب غربي باريس العاصمة، السبت، استعدادًا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (الوكالات)
تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة

تحضيرات مكثفة