تحضيرات مكثفة

كثّف المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم تحضيراته في مركز كليرفونتين التدريبي جنوب غربي باريس العاصمة، السبت، استعدادًا لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك (الوكالات)