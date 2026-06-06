داليتش: مودريتش محرك كرواتيا الذي لا يفتر

اتَّفق زالاتكو داليتش، مدرب المنتخب الكرواتي الأول لكرة القدم، والمهاجم أندريه كراماريتش على الأهمية الكبيرة للمخضرم لوكا مودريتش، القائد ولاعب الوسط.

ويستعدُّ مودريتش للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة بمسيرته بعد نسخ 2006 و2014 و2018 و2022، وكان قد وصل مع المنتخب إلى نصف النهائي مرتين، وخسر مباراة اللقب أمام فرنسا في 2018.

وقال داليتش في تصريحاتٍ للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «لا يزال مودريتش اللاعب الأهم لنا، وهو القوة المحرِّكة للمنتخب، والقائد الذي يمكنه الإبقاء على الأداء بشكلٍ جيدٍ. إنه يعني الكثير، وقد أثبت ذلك مرارًا وتكرارًا بأدائه، وسلوكه أيضًا».

وأضاف: «هو محترفٌ من الطراز الرفيع، ويؤدي واجبه على أكمل وجهٍ، وبأفضل مستوى. على الرغم من أنه في الـ 40 من عمره حاليًّا إلا أنه لا يزال يملك الطموح الكبير لقيادة منتخبنا».

من جانبه، ذكر كراماريتش: «لا أعتقد أن ثلاث كلماتٍ تكفي لوصف مودريتش، لأنه لاعبٌ فريدٌ من نوعه، وهو ظاهرةٌ. من المثير للاهتمام أن نرى كيف يمكن لأي شخصٍ أن يختصره في ثلاث كلماتٍ لوصفه، لأننا نستطيع الحديث عنه لثلاثة أيامٍ بوصفه لاعبًا وشخصًا».

وأضاف: «أعتقد أنه كان وسيظلُّ واحدًا من أهم الشخصيات في كرواتيا للأعوام الـ 500 المقبلة. كل شيءٍ فعله للمنتخب كان رائعًا للغاية، وكذلك حبه لكرة القدم، ودعمه وتحفيزه يومًا بيومٍ أمرٌ جميلٌ، خاصَّةً في عمره حيث يكون أغلب اللاعبين قد اعتزلوا».

ويلعب منتخب كرواتيا ضمن المجموعة الـ 12 في كأس العالم إلى جانب إنجلترا، وغانا، وبنما.