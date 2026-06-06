بعمر 19 عاما.. ميرا تكسر الأرقام وتحقق «رولان جاروس»

توجت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة ثامنة عالميًا، بلقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى عن 19 عامًا، بفوزها على البولندية مايا خفالينسكا بنتيجة 6-3 و6-2 في نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان جاروس» السبت.

وكانت المواجهة بين لاعبتين لم تتوجا سابقًا بأي لقب كبير، مع ترجيح كفة أندرييفا التي سبق لها أن وصلت إلى نصف النهائي في رولان جاروس عام 2024، وربع النهائي العام الماضي.

وباتت أندرييفا أصغر لاعبة تتوج بلقب رولان جاروس منذ الأمريكية مونيكا سيليتش عام 1992 حين توجت بطلة للموسم الثالث تواليًا عن 18 عامًا.

كما أصبحت الروسية أول لاعبة أو لاعب من مواليد 2005 وما بعد يتوج بلقب كبير.

وقالت ميرا بعد المباراة: «كنت أشاهد رولان جاروس على التلفزيون منذ كنت صغيرة جدًا، بالتالي الفوز بهذه البطولة كان حلمًا كبيرًا بالنسبة لي، ولا أستطيع بصراحة أن أصدق أني أحمل هذه الكأس الآن».

وتوجهت إلى منافستها بالقول: «تهانينا لمايا على هذه الأسابيع الثلاثة الرائعة، بعد المرور عبر التصفيات والفوز بعدد كبير من المباريات والتغلب على العديد من اللاعبات الرائعات».

واختتمت هذه المواجهة التي لم تكن في الحسبان أسبوعين حافلين بالمفاجآت انقلبت خلالهما الموازين بفعل موجة الحر التي ألقت بظلالها على الأسبوع الأول من ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وانخفضت الدرجات في الأسبوع الثاني، لكن الحرارة كانت مرتفعة تنافسيًا في الملعب مع خروج البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالميًا، والأمريكية كوكو جوف، بطلة 2025، والبولندية إيجا شفيونتيك، المتوجة أربع مرات في باريس، والأوكرانية مارتا كوستيوك التي كانت من دون هزيمة على الملاعب الترابية في 2026 حتى خسارتها الخميس في نصف النهائي.