اللقب الأول

حققت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة ثامنة عالميًا في رياضة التنس، لقبها الأول في البطولات الأربع الكبرى بعد نجاحها، السبت، في الفوز ببطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس» من أمام البولندية مايا خفالينسكا (وكالات)