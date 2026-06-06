الاتحاد يربط كيلر بعقد حتى 2029

أعلن نادي الاتحاد، السبت، رسميًا عن التعاقد بشكل نهائي مع الكاميروني ستيفن كيلر، مدافع الفريق الأول لكرة القدم حتى 2029.

واوضح النادي الجداوي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» أن هذه الخطوة أتت بعد تفعيل بند شراء عقد المدافع الكاميروني من ناديه السابق أيل ليماسول القبرصي عقب المستويات المميزة التي قدمها خلال فترة إعارته لصفوف الفريق.

ويأتي استمرار المدافع الكاميروني في صفوف الفريق الاتحادي تأكيدًا لما أشارت إليه «الرياضية» في 31 مايو الماضي، حينما عنونت «الاتحاد يدرس شراء عقد كيلر»، وكشفت في سياق الخبر، نقلًا عن مصادر خاصة، عن أن نادي الاتحاد يدرس تفعيل بند أفضلية الشراء في عقد المعار الكاميروني ستيفن كيلر، مدافع الفريق، بعد المستويات الجيدة التي قدَّمها اللاعب خلال الفترة الماضية، وفي ظل القناعة الفنية بإمكاناته وقدرته على تعزيز خط الدفاع.

وتعاقد الاتحاد مع الكاميروني كيلر «21 عامًا» بنظام الإعارة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وضمَّن عقده بندًا يمنحه أحقية الشراء بشكل نهائي قبل نهاية فترة الإعارة من أيل ليماسول القبرصي في 30 يونيو الجاري.

وارتدى كيلر قميص «النمور» في أربع مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المنتهي أخيرًا وسجل هدفًا وحيدًا، علمًا أن قيمته السوقية تبلغ 400 ألف يورو حسب موقع «ترانسفير ماركت».