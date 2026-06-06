توخيل يبقي توني على الدكة

وضع الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، مهاجمه إيفان توني، لاعب الأهلي السعودي، على دكة البدلاء عند مواجهة نيوزيلندا التجريبية في مدينة ميامي الأمريكية، السبت.

واعتمد المدرب الألماني على جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، وتكون رباعي الدفاع من دجيد سبينس ومارك جيهي وجونز ستونز وجاريل كوانسا.

ويحكم خط الوسط جوردان هندرسون وكوبي ماينو، فيما يأتي على الجناحين ماركوس راشفورد ومورجان روجرز، ويقود الهجوم أولي وايتكنز وهاري كين.

وفضّل المدرب الألماني بقاء توني على دكة البدلاء خلال المواجهة التجريبية التي تسبق المهمة المونديالية.

وخلال الموسم الماضي لعب الهدّاف الإنجليزي 49 مباراة، سجل خلالها 42 هدفًا، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

يشار إلى أن إنجلترا تحضر في المجموعة الـ12 بمرحلة المجموعات في كأس العالم برفقة منتخبات كرواتيا وغانا وبنما.