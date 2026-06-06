بعد موجة استياء.. «فيفا» يسمح بعبوات المياه أحادية الاستخدام

سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للمشجعين بإدخال عبوة مياهٍ واحدةٍ «بلاستيكية ومرنة» للاستعمال الواحد إلى ملاعب كأس العالم بعد أن أثار حظره العبوات القابلة لإعادة التعبئة موجةَ استياءٍ.

وقال هايمو شيرجي، مدير العمليات في كأس العالم، في مقطع فيديو، نُشِرَ على حساب «فيفا» في منصة «إكس»: «سيُسمح لجميع المشجعين بإدخال عبوة مياهٍ بلاستيكيةٍ مرنةٍ واحدةٍ بسعة 590 مل، ومغلقةٍ من المصنع إلى أي مباراةٍ من مباريات مونديال 2026».

وجاء الإعلان، الذي وصفه الاتحاد الدولي بأنه توضيحٌ لسياسة عبوات المياه، بعد يومين من إعلانه منع إدخال عبوات المياه القابلة لإعادة التعبئة، وهو تعديلٌ على مدونة قواعد السلوك الرسمية للملاعب، كان من شأنه أن يُجبر المشجعين على شراء المياه المعبَّأة داخل الملاعب.

وبرَّر «فيفا» هذا الإجراء بدواعٍ أمنيةٍ، مبينًا أنه يهدف إلى «منع المخاطر والإصابات التي قد تطال اللاعبين والحضور». مضيفًا في بيانٍ صحافي: «العبوات من خارج الملاعب محظورةٌ أصلًا في عددٍ من هذه المنشآت لأسبابٍ تتعلَّق بالسلامة، ويُطبِّق فيفا هذا الاعتبار على جميع ملاعب البطولة».

وذكر شيرجي، أن «المشجعين لن يُسمح لهم بإدخال عبوات مياهٍ صلبةٍ قابلةٍ لإعادة الاستخدام لأسبابٍ تتعلَّق بالسلامة والأمن»، عارضًا أمثلةً على العبوات المسموح بها وتلك المحظورة.

وكان خبراء الأرصاد حذَّروا من أن المشجعين قد يواجهون مخاطرَ صحيةً ناجمةً عن الحرارة الشديدة في الملاعب المفتوحة خلال كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بشكلٍ مشتركٍ.

وقدَّر تقريرٌ، نشرته مجموعة «وورلد ويذر أتريبيوشن» البحثية، الشهر الماضي، أن 26 مباراةً من أصل 104 في كأس العالم يُرجَّح أن تُجرى في ظروفٍ تتجاوز فيها درجة حرارة البصيلة الرطبة العالمية 26 درجةً مئويةً.

وتُعدُّ درجة حرارة البصيلة الرطبة العالمية مقياسًا للإجهاد الحراري الذي يتعرَّض له جسم الإنسان، إذ تجمع بين الحرارة والرطوبة والرياح وأشعة الشمس.

وخلال كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة العام الماضي، اشتكى المشجعون من درجات حرارةٍ خانقةٍ، كما مُنِع الجمهور من إدخال عبوات المياه إلى الملاعب.

وأشار «فيفا» إلى أن محطات الرذاذ، والمراوح، ونقاط توزيع المياه، وخيام التبريد ستكون متوافرةً ضمن نطاق الملعب.

وأوضح الاتحاد الدولي، أن المياه المعبأة التي تُباع داخل الملاعب ستكون بأسعارٍ تتوافق مع تلك المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تُنظَّم في كل ملعب.