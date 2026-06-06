غياب باليردي يفتح الباب أمام مدافع بورنموث

بات ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، مضطرًا إلى إجراء تغيير في قائمة لاعبيه الذين سيشاركون في كأس العالم بعد تعرض المدافع ليوناردو باليردي للإصابة.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، السبت، أن باليردي تعرض للإصابة خلال التدريبات استعدادًا لمواجهة هندوراس تجريبيًا فجر الأحد، وأوضحت أن سكالوني سيقرر خلال الساعات القادمة اللاعب الذي سيحل محله، وسيكون من ضمن الـ55 اسمًا الذين استدعاهم في القائمة الأولية.

وأضافت أن قائد مارسيليا الفرنسي غادر تدريبات الأرجنتين قبل نهايتها، حيث كشفت الفحوصات عن تعرضه لتمزق عضلي سيمنعه من المشاركة في البطولة، وهو ما حدث من قبل للثنائي أنخيل كوريا ونيكو جونزاليز.

وسيشكل غياب باليردي ضربة قوية لسكالوني، حيث سيضطر للبحث عن بديل، وتتجه الأنظار إلى ماركوس سينسي، مدافع بورنموث الإنجليزي، الذي خاض ثلاث مباريات دولية، حيث تعالت الأصوات المطالبة بضمه للمنتخب بعد تقديمه لموسم مميز مع فريقه.

ولن يكون سينسي، حسب «ماركا» الاسم الوحيد المطروح، حيث تضم القائمة الأولية أسماء أخرى في الدفاع مثل نيكولاس كابالادو «هامبورج»، ولوكاس مارتينيز كوارتا وجيرمان بيزيلا «ريفر بليت»، وكيفين ماك أليستر «يونيون سانت جيلواز»، وزيد روميرو «كلوب بروج»، ولاوتارو دي لولو «بوكا جونيورز».

ويلعب منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، في المجموعة العاشرة بالبطولة إلى جانب الجزائر والأردن والنمسا.