قبل المونديال.. ميامي تجهز الطريس

قاد الحكم الدولي السعودي خالد الطريس مواجهة ميامي يونايتد وأثلتم إف سي، ضمن بطولة أكاديمية كلية ميامي التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، في إطار البرنامج الإعدادي الأخير لحكام كأس العالم 2026، الجاري حاليًا في مدينة ميامي الأمريكية، وفق ما كشفت عنه مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

وشارك الطريس في إدارة اللقاء إلى جانب محمد العبكري حكمًا مساعدًا، فيما تولى عبد الله الشهري مهمة حكم تقنية الفيديو، ضمن الطاقم السعودي المشارك في التحضيرات النهائية للمونديال.

وتأتي البطولة ضمن البرنامج الذي اعتمده «فيفا» لتقييم جاهزية الحكام المرشحين لإدارة مباريات كأس العالم، من خلال تكليفهم بإدارة مباريات تنافسية، إلى جانب خضوعهم لبرامج تدريبية مكثفة قبل انطلاق البطولة.

وينطلق البرنامج اليومي للحكام بتدريبات صباحية تمتد لساعتين، تركز على الجوانب البدنية والتحركات داخل الملعب، قبل الانتقال إلى محاضرات نظرية وعملية تستمر ثلاث ساعات، وتتضمن شرح التعديلات الحديثة في قانون اللعبة وآليات تطبيقها خلال المباريات.

ويستمر البرنامج الإعدادي حتى التاسع من يونيو الجاري، على أن يشهد الإعلان عن حكام مباريات الجولة الأولى من كأس العالم 2026.

من جانبه، يغادر عبد الله الشهري، حكم تقنية الفيديو السعودي، الإثنين إلى مدينة دالاس الأمريكية، برفقة بقية حكام تقنية الفيديو المشاركين في البطولة، من أجل استكمال المرحلة الأخيرة من برنامج الإعداد داخل مركز البث الدولي، قبل انطلاق المنافسات العالمية.