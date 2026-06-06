البرتغال تكسب تشيلي.. ونيفيش يصنع هدفا

كسب المنتخب البرتغالي الأول لكرة القدم نظيره التشيلي 2ـ1 في المباراة التجريبية التي جمعتهما، السبت، في أويرس، غرب لشبونة ضمن تحضيراته لكأس العالم 2026.

وبدأ أصحاب الأرض المباراة بتشكيلةٍ، تقدَّمها كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، وجواو كانسيلو، ظهير الهلال المعار إلى برشلونة الإسباني، وفي الشوط الثاني دفع الإسباني روبيرتو مارتينيز، مدرب المنتخب، بالثنائي روبن نيفيش، لاعب وسط الهلال، وجواو فيليش، مهاجم النصر.

وغابت الأهداف في الشوط الأول، الذي أكمله المنتخبان بنقصٍ عددي نتيجة طرد البرتغالي رافائيل لياو، والتشيلي إيفان رومان لدخولهما في عراكٍ «45+2»، لكنَّ الوضع تغيَّر في الثاني، إذ افتتح جونسالو جيديس، بديل رونالدو، التسجيل مستغلًّا تمريرةً بينيةً من روبن نيفيش في الدقيقة 58.

وعزَّز المنتخب البرتغالي تقدُّمه بهدفٍ ثانٍ عبر برونو فرنانديش «75» قبل أن يقلِّص الضيف الأمريكي الجنوبي، الغائب عن المونديال، النتيجة عبر لوكاس سيبيدا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

ويلعب المنتخب البرتغالي مباراةً تجريبيةً أخرى أمام نيجيريا، الأربعاء، قبل السفر إلى الولايات المتحدة لخوض منافسات المونديال ضمن المجموعة الـ 11 التي تضمُّ معه كولومبيا، والكونغو، وأوزبكستان.